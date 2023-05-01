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يسرقوها بأسلوب الفك.. حبس لصوص البطاريات في الدرب الأحمر 4 أيام

الإثنين، 01 مايو 2023 09:07 ص
يسرقوها بأسلوب الفك.. حبس لصوص البطاريات في الدرب الأحمر 4 أيام سرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين "لهما معلومات جنائية" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بطاريات السيارات بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الداخلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" .

واعترفوا بارتكابهما وقائع سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى ( عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية ) وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة .

 


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