وسط مخاوف من العنف بالتظاهرات.. المستشار الألماني يشارك في فعالية عيد العمال

كتبت: هناء أبو العز

في الوقت التي أعلن فيه اتحاد النقابات العمالية الألمانية ، انطلاق مسيرات ومظاهرات في جميع أنحاء ألمانيا اليوم، في ظل ارتفاع الأسعار، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز المشاركة في فعالية عيد العمال في منطقة "دويتشيس إيك" بمدينة كوبنلتس صباح اليوم.

وينظم الاتحاد فعاليات عيد العمال هذا العام، تحت شعار "تضامن متواصل"، وقال الاتحاد في بيان له نشرته دويتش فيله:"العالم في وضع أزمة دائمة: أزمة الطاقة وأزمة المناخ والحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع وآثار جائحة كورونا تخلق حالة من عدم اليقين وتلقي بالعديد من الناس في مخاوف وجودية، و نحن النقابات نقف إلى جانبهم".

وفي ليلة الأول من مايو هاجم متظاهرون، أفراد شرطة في حي كرويتسبرغ بالعاصمة الألمانية برلين، فيما ألقى المشاركون في مظاهرة نسوية يسارية نظمت مساء أمس الأحد زجاجات ومفرقعات نارية على الشرطة، كما تم إلقاء أحجار على الشرطة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن أفراد الشرطة على أطراف المظاهرة تعرضوا للضرب والركل بشكل متكرر. وتم القبض على امرأة واحدة ، وبحسب بيانات الشرطة، شارك في المظاهرة حوالي 3.300 متظاهر.

واتسمت المظاهرة بالعدوانية خاصة في جزءها الأمامي، وتم تفجير مفرقعات وألعاب نارية، وأوقفت الشرطة المظاهرة عدة مرات، وفي بعض الحالات أخذت الشرطة مظلات من متظاهرات استخدمنها للتخفي.

وانتشر ما يصل إلى 3.400 ضابط شرطة في العاصمة الألمانية أمس، ومن المتوقع خروج العديد من المظاهرات في برلين خلال عيد العمال ، وسيتركز اهتمام الشرطة على "مظاهرة عيد العمال الثوري" المعتادة للجماعات اليسارية واليسارية الراديكالية، والتي ستنطلق من حي نويكولن وصولا إلى كرويتسبرج. وتتوقع الشرطة أن يشارك في تلك المظاهرة ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف متظاهر، واندلعت في تلك المظاهرة في الماضي بشكل متكرر أعمال عنف، خاصة من قبل مثيري شغب يساريين.