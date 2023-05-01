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وزير التعليم العالي يتفقد جامعة سفنكس لمُتابعة انتظام سير العملية التعليمية

الإثنين، 01 مايو 2023 01:31 م
وزير التعليم العالي يتفقد جامعة سفنكس لمُتابعة انتظام سير العملية التعليمية وزير التعليم العالي يتفقد جامعة سفنكس
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، وبعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.
 
وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى كلية طب الفم والأسنان وتفقد به بعض المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، كما اطمأن على انتظام الطلاب في حضور المحاضرات والتدريبات العملية.
 
وتابع الدكتور أيمن عاشور استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مؤكدًا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بوقت كافٍ.
 
وحرص الوزير التقاط بعض الصور التذكارية مع عدد من الطلاب وتبادل معهم الحديث حول دراستهم بالجامعة، وأكد على أهمية استعدادهم لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.
 
جدير بالذكر أن جامعة سفنكس أنشئت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2019، وبدأت الدراسة بها بداية من العام الجامعي 2020/2021، وتُقام الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة وتضم 6 كليات وهي (طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، الهندسة، العلوم الصحية التطبيقية).

وزير التعليم العالي

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