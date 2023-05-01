وزير التعليم العالى يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا"

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن مراكز الإبداع الرقمية بالجامعات المصرية تعد حلًا مُبتكرًا للتصدي للأسباب الجذرية للبطالة لدى الشباب، وذلك من خلال أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال في مكان واحد، ويستطيع الشباب الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة سواء ممن يسعون إلى تطوير خطط أعمالهم، أو لديهم أعمال يكافحون من أجل إبقائها، أو في طور الأعمال الناشئة.

جاء ذلك خلال تفقده مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا"، وذلك على هامش زيارته لجامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، ونخبة من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال فعاليات الزيارة، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مراكز الإبداع الرقمية داخل الجامعات تعكس الدور المهم للجامعة والدولة في تشجيع الإبداع وريادة الأعمال بين أفراد المجتمع، مضيفًا أن تلك المراكز لديها إمكانات كبيرة تدعم وتساعد الطلاب والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة؛ ليصبحوا عناصر فاعلة ورئيسية من شأنها تحقيق التحول الرقمي في شتى قطاعات الصناعة.

وأوضح الدكتور يوسف غرباوي أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا" يهدف لتقديم خدمات تدريبية احترافية متنوعة؛ لخدمة الطلاب والخريجين، وكذلك تقديم الاستشارات المهنية عن المسارات الوظيفية المختلفة بسوق العمل، إلى جانب تقديم ورش العمل ومعسكرات للتدريب، ودعم ريادة الأعمال، وكذلك المشاركة في المنافسات المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي أنه تم تشغيل المبنى في أغسطس 2020 من خلال ثلاثة أذرع تدريبية، وهى: معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، المعهد القومى للاتصالات (NTI)، مركز الإبداع وريادة الأعمال (TIEC)، مشيرًا إلى أن المركز قدم خلال الفترة الماضية خدماته لما يزيد عن 11 ألف مستفيد.

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، إلى أن مراكز إبداع مصر الرقمية تعمل على تقديم استشارات مهنية وتطرح برامج تقنية وتطبيقية وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المُعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، موضحة أنه يتم تنظيم ورش عمل متنوعة لتوفير فرص عمل متميزة وملائمة للشباب.

وأشار المهندس أحمد صلاح مدير مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، بلغ إجمالي المستفيدين من خدماته أكثر من 2700 مستفيد من خدمات متنوعة كالتدريب الاحترافى للخريجين، والتدريب الصيفي والشتوي للطلاب، إلى جانب ورش العمل والندوات التعريفية بالمسارات المهنية، مضيفًا أن إجمالي عدد الطلاب والخريجين المتدربين بالمعهد بلغ 1109 خريجًا، كما حصل خريجو المعهد على عدد 71 شهادة دولية في مجال إدارة الخوادم وأمن الشبكات، إلى جانب تدريب 38 متدربًا من خلال برنامج سفراء تكنولوجيا المعلومات من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الحاسبات والعلوم بقنا والأقصر، كما قدم المعهد خدمات الاستشارات المهنية والندوات وورش العمل لما يزيد عن 1600 مستفيد، فضلًا عن دعم العمل الحر من خلال المنصات المختلفة حيث حصل خريجو برامج المعهد على ما يزيد عن 18 ألف دولار، ويعقد المعهد حاليًا تعاون مع الشركات في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر؛ لدراسة احتياجات هذه الشركات من الكوادر الفنية المدربة، وكذلك توفير التدريب على الأدوات التكنولوجية المستخدمة لديهم، مضيفًا أن المعهد القومي للاتصالات NTI يقدم تدريبًا متخصصًا في مجال الشبكات وتكنولوجيا الألياف الضوئية، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، فضلًا عن تقديم خدماته المختلفة لحوالي 110 مستفيد من الطلاب والخريجين، إلى جانب التعاون مع جامعة جنوب الوادي في إعداد الكوادر وإنشاء 6 أكاديميات تدريبية معتمدة بالتعاون مع الشركات العالمية.

يذكر أن مركز الإبداع وريادة الأعمال يسعى لتوفير كافة السُبل التي تساعد المُستفيدين للحصول على خدمات استشارية وتدريبية في مجال ريادة الأعمال ودعم الإبداع والابتكار، ويقدم المركز العديد من الخدمات، ومنها: ريادة الأعمال، ومعسكرات الابتكار، وخدمات ما قبل الحضانة، وخدمات الحضانة، ويتم ذلك من خلال المراحل المختلفة من توعية أو إعداد نماذج أولية واحتضان ونمو للأفكار والشركات الناشئة، كما يقدم المركز أيضًا خدمات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات كالواقع الافتراضى، والذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، فضلًا عن تقديم خدمات دعم واستشارات في مجال العمل الحر وتوفير مساحات العمل داخل المركز، ويقدم المركز خدماته المختلفة لما يزيد عن 8000 مستفيد.



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