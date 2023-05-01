وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير 4 أحياء جديدة بمدينة أرتيوموفسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 4 أحياء جديدة بالجزء الغربي في مدينة أرتيوموفسك، والقضاء على أكثر 670 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا أجنبيا علي محاور القتال.



وأكدت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - تدمير نحو 200 طن من الذخيرة للقوات الأوكرانية بمحطة السكة الحديد بمدينة كراماتوسك بجمهورية دونيتسك، ونقطة إصلاح الأسلحة والمعدات في مقاطعة سومي، بالإضافة إلى إحباط عمل مجموعتي تخريب واستطلاع بمقاطعة خاركوف.



وأوضحت أنه تم تدمير 116 موقع قيادة وتمركز لقوات كييف ومعداتها علي محاور القتال، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة ومحطة رادار مضادة للبطاريات، واعتراض 7 صواريخ أوريجان وهيمارس وتدمير 4 مسيرات.