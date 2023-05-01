اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 10:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للأئمة لمرافقة بعثات الحج 1445 هـ

الإثنين، 01 مايو 2023 09:54 ص
وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للأئمة لمرافقة بعثات الحج 1445 هـ وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1445هـ - 2024م، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية من حملة الماجيستير والدكتوراه، وجميع الواعظات المعينات وكذا الواعظات المتطوعات المعتمدات بالوزارة بالشروط التالية:
 
1- أن يجتاز الإمام والواعظة بتفوق اختبار الثقافة الإسلامية، وفقه الحج الذي تعقده الوزارة ؛ حيث إن مهمتهم ستكون هي التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.
 
2- بالنسبة للواعظات خاصة ألا يقل سن المتقدمة عن 45 عامًا في 1/ 1/ 2024م.
 
على الراغبين والراغبات في التقدم للإعلان ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه شهر من تاريخه على الرابط التالي، علمًا بأن الأولوية حال اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات بكفاءة وتميز ستكون لمن لم يسبق له أو لها مرافقة البعثة.

 


الحج

ائمة الاوقاف

وزارة الاوقاف

الاوقاف

بعثات الحج 1445

موسم حج 1445

موسم الحج 1445



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة