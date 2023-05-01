هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للحفاظ على الجهاز المناعى.. تفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ على الجهاز المناعى وتجنب الإصابة بالعدوى.
وشملت حزمة النصائح الخاصة بالحفاظ على الجهاز المناعى :-
1-التحصين ضد العدوى عن طريق تناول اللقاحات والأمصال
2 -تجنب التدخين؛ فالتدخين، فضلا عن أثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية والرئتين، فإنه -يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.
3 -أكثر من تناول الخضراوات والفواكة، وخاصة تلك الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".
4 -مارس الرياضة بانتظام.
5 -أعط نفسك قسطاً كافياً من النوم والراحة كل يوم.
6 -تجنب التوتر والقلق النفسي.
7 -حافظ على النظافة الشخصية والعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
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