اليوم السابع
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الإثنين، 01 مايو 2023 04:23 م
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هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للحفاظ على الجهاز المناعى.. تفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 04:01 م
هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للحفاظ على الجهاز المناعى.. تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ على الجهاز المناعى وتجنب الإصابة بالعدوى.
 

وشملت حزمة النصائح الخاصة بالحفاظ على الجهاز المناعى :- 

 

 
1-التحصين ضد العدوى عن طريق تناول اللقاحات والأمصال​​
 
2 -تجنب التدخين؛ فالتدخين، فضلا عن أثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية والرئتين، فإنه -يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.​​
 
3 -أكثر من تناول الخضراوات والفواكة، وخاصة تلك الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".
 
4 -مارس الرياضة بانتظام.​​
 
5 -أعط نفسك قسطاً كافياً من النوم والراحة كل يوم.​​
 
6 -تجنب التوتر والقلق النفسي.​​
 
7 -حافظ على النظافة الشخصية والعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.​​

الصحة

هيئة الدواء

الجهاز المناعى

مناعة الجسم



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