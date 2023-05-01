هيئة الدواء تكشف 7 نصائح هامة للحفاظ على الجهاز المناعى.. تفاصيل

وشملت حزمة النصائح الخاصة بالحفاظ على الجهاز المناعى :-

1-التحصين ضد العدوى عن طريق تناول اللقاحات والأمصال​​

2 -تجنب التدخين؛ فالتدخين، فضلا عن أثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية والرئتين، فإنه -يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.​​

3 -أكثر من تناول الخضراوات والفواكة، وخاصة تلك الغنية بفيتامين ج "فيتامين سي".

4 -مارس الرياضة بانتظام.​​

5 -أعط نفسك قسطاً كافياً من النوم والراحة كل يوم.​​

6 -تجنب التوتر والقلق النفسي.​​

7 -حافظ على النظافة الشخصية والعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.​​