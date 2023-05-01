هل يجوز إعادة محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف بعد حكم النقض؟

كتب أحمد حسني

سطرت محكمة النقض كلمة النهاية على قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد تأييد حكم إعدامه. و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية حقيقية إتاحة القانون الاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

ويقول المحامي خالد محمد، إن هناك فرق بين الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، والأحكام الصادرة من محكمة النقض، وكلاهما أحكام قانونية لها أحكامها ونصوصها القانونية.

وكشف المحامي بالنقض، أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يمكن فيها الاستئناف ونقض الأحكام التي تصدرها، أما الأحكام التي تصدر من محكمة النقض فلا يجوز مطلقاً الاستئناف عليها أو الطعن فيها، فهي أحكام نهائية واجبة التنفيذ لأنها بمثابة آخر دراجات التقاضي أمام المتهم.

وبالتالي فلا يحق للمتهم بقتل طالبة المنصورة "نيرة أشرف" الاستئناف أو نقض حكمه بالإعدام، بتهمة القتل العمد.