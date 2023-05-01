نيودلهى تعلن إجلاء قرابة 3 آلاف هندى من السودان

وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى - في تدوينة على موقع "تويتر" - "إن حوالى 3 آلاف شخص هندي غادروا السودان حتى الآن في إطار العملية (كافيري) التي تنظمها الحكومة الهندية لإنقاذ الرعايا الهنود الذين تقطعت بهم السبل في السودان إثر الأحداث التي وقعت هناك خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أن كبار السن من رعايانا حظوا بالاحترام أثناء عملية إجلائهم من السودان.. وإن عملية الإجلاء ما زالت جارية، وتم تنظيم تاسع رحلة جوية لنقل 186 راكبا في رحلات جوية متتالية".