اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 10:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

نيودلهى تعلن إجلاء قرابة 3 آلاف هندى من السودان

الإثنين، 01 مايو 2023 09:10 ص
نيودلهى تعلن إجلاء قرابة 3 آلاف هندى من السودان السودان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية أنه تم إجلاء قرابة 3 آلاف هندي من السودان، حرصاً على سلامتهم من الأحداث هناك. 

وقال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجتشى - في تدوينة على موقع "تويتر" - "إن حوالى 3 آلاف شخص هندي غادروا السودان حتى الآن في إطار العملية (كافيري) التي تنظمها الحكومة الهندية لإنقاذ الرعايا الهنود الذين تقطعت بهم السبل في السودان إثر الأحداث التي وقعت هناك خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أن كبار السن من رعايانا حظوا بالاحترام أثناء عملية إجلائهم من السودان.. وإن عملية الإجلاء ما زالت جارية، وتم تنظيم تاسع رحلة جوية لنقل 186 راكبا في رحلات جوية متتالية".

 


الهند

السودان

الخرطوم

وزارة الشئون الخارجية الهندية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة