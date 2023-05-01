اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 03:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نشطاء يغطون دار أزياء شهيرة ووزارة العدل الفرنسية بالطلاء تضامنًا مع العمال

الإثنين، 01 مايو 2023 02:50 م
نشطاء يغطون دار أزياء شهيرة ووزارة العدل الفرنسية بالطلاء تضامنًا مع العمال متجر لويس فيتون
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هاجم نشطاء بيئيون في باريس، دار أزياء لويس فيتون ووزارة العدل، وقاموا برش الجدران بالطلاء، مستخدمين طفايات الحريق وكرات من الطلاء لتغطيته باللون الأزرق والوردي والأحمر والبرتقالي، تضامنًا مع العمال في اليوم الأول من مايو.
وفقا لفرقة Extinction Rebellion France ، فإن هذا العمل مقصود به معاداة الأثرياء، تضامنا مع العمال في تظاهراتهم التي تخرج اليوم.
 
وفي باريس، تنطلق المسيرة في الساعة 2 بعد الظهر من ساحة الجمهورية باتجاه الأمة ، حيث من المتوقع أن يتظاهر حوالي 100000 متظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد.
وتأهبت النقابات في فرنسا لإحياء عيد العمال اليوم، على طريقتها، وذلك عبر نزول ما يصل الى 1.5 مليون شخص الى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.
 
 وتتوقع السلطات الفرنسية نزول ما بين 500 و650 ألف متظاهر إلى الشارع، من ضمنهم ما بين 80 الى 100 ألف في باريس وحدها.
  وأكدت السلطات أن 12 ألف عنصر من عناصر الشرطة سينتشرون لضمان الأمن، بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.
 
وسيكون عيد العمال هذا العام، اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.
 
وقوبل مشروع ماكرون الذي ينصّ خصوصا على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضبا قرار الرئيس منتصف أبريل تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.
 

ماكرون

فرنسا

تظاهرات عمالية

لويس فيتون

وزارة العدل

احتجاجات

اصلاح التقاعد



الموضوعات المتعلقة

نقابات فرنسا تتوعد ماكرون بـ"عيد عمال تاريخي" وترصد 1.5 مليون متظاهر

الإثنين، 01 مايو 2023 12:15 م

ماكرون يجدد التزام فرنسا بتقديم كل المساعدات الضرورية لأوكرانيا لاستعادة سيادتها

الإثنين، 01 مايو 2023 05:00 ص

الشرطة الفرنسية تحظر التجمعات اليوم بالقرب من ملعب نهائى كأس فرنسا لحضور ماكرون

السبت، 29 أبريل 2023 04:00 ص

ماكرون يعلن وفاة وزير الدفاع والثقافة الفرنسي السابق فرانسوا ليوتار

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 08:30 م

ماكرون: حالة الجندى المصاب خلال عملية إجلاء الرعايا من السودان مطمئنة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة