مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

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قالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيب بالاختناق، وجرى اعتقال شاب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "رمانة" غرب محافظة "جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت شابًا بعد مُداهمة منزله، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيًا.



وتتعرض قرية "رمانة" بصورة شبه يومية لاقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونصب حواجز عسكرية داخل شوارعها وفي محيطها.