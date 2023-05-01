اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 09:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

الإثنين، 01 مايو 2023 09:00 م
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيب بالاختناق، وجرى اعتقال شاب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "رمانة" غرب محافظة "جنين"، شمال الضفة الغربية المحتلة.


وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت شابًا بعد مُداهمة منزله، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيًا. 


وتتعرض قرية "رمانة" بصورة شبه يومية لاقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونصب حواجز عسكرية داخل شوارعها وفي محيطها. 


فلسطين

الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة