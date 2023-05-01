وقال شهود عيان إن المواجهات تركزت على مدخل المخيم، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص فى قدمه، والعشرات بالاختناق.