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منسق الحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مفتوحة أمام وسائل الإعلام المصرية والأجنبية

الإثنين، 01 مايو 2023 09:47 م
منسق الحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مفتوحة أمام وسائل الإعلام المصرية والأجنبية ضياء رشوان
كتب محمد السيد الشاذلى

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أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني،  أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعاً لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/5/3 الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.
 
وأوضح المنسق العام بأن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

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الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى



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