مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى: نهتم بملف التأمين الصحي وأوضاع الأطباء

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى، إن لجنة الصحة مهتمة بملف التأمين الصحي وقضية أولادنا الأطباء والشارع كله يتحدث عن تلك القضية سواء الأطباء البشريين أو الصيادلة أو التمريض وانبثق منها مؤخرا لماذا يخرج أولادنا يتعلمون طب في السودان وأوكرانيا ويواجهون الآن المشكلات الحالية التي تشهدها أوكرانيا والسودان ولدينا كليات طب كثيرة وعلى مستوى مرتفع وكليات حكومية وخاصة وأهلية وأهم هذه الأسباب المصروفات.

وأضافت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم حاليا زيادة التدريب بعد التخرج من كليات الطب ، موضحا أنه اللجنة تبحث احتياجات المواطنين والطبيب والمؤسسة التي تقدم الخدمة.

وتابعت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى، :"نحتاج حوكمة للمستشفيات ، ونحتاج هيئة واحدة تتولى مسئولية المستشفيات الحكومية والجامعية من خلال هيئة واحدة وبميزانية واحدة، وتتيح فرص تدريب وتسجيل ماجستير والدكتوراه .