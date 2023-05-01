مقتل مراهقين اثنين فى إطلاق نار خلال حفل منزلى بولاية مسيسيبى

كتب محمد جمال

اتهمت الشرطة الأمريكية شابا عمره 19 عاما بقتل مراهقين اثنين وإصابة أربعة فى إطلاق نار خلال حفل منزلى بساحل خليج المسيسيبى، بحسب "روسيا اليوم".

وفى بيان له، أوضح رئيس شرطة مدينة باى سانت لويس توبى شوارتز أن الشرطة قالت إن براند هو مطلق النار الوحيد، وذلك من خلال إفادات الشهود.

وأضاف شوارتز أن براند اعتقل فى منزله فى حى باس كريستيان المجاور، واقتيد إلى السجن.

هذا و رفض القاضى فى محكمة باى سانت لويس، ستيفن، إطلاق سراح براند بكفالة.

وأصيب الطلاب الستة بأعيرة نارية، ونقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة، بعضهم بواسطة مروحية.

وأشارت الشرطة إلى أن شابين، 18 و16 عاما، توفيا متأثرين بجراحهما فى مستشفى بمدينة نيو أورلينز، حيث أن اثنين من الضحايا طلاب فى مدرسة ثانوية فى باى سانت لويس، فى حين يذهب أربعة طلاب إلى مدرسة هانكوك الثانوية القريبة.

ووقع إطلاق النار فى منزل على طريق منخفض يبعد أقل من ميل عن كازينو هوليوود.

وأفاد الطبيب الشرعى فى مقاطعة هانكوك جيف هير لوكالة "أسوشيتد برس" بأن مراهقين توفيا، فيما ذكر أنه لا يستطيع الإفصاح عن هويتهما.

وتقع باى سانت لويس على بعد 25 كيلومترا غربى مدينة جولفبورت بولاية مسيسيبى.