اليوم السابع
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مصرع 5 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة جنوب باكستان

الإثنين، 01 مايو 2023 06:07 ص
مصرع 5 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة جنوب باكستان فيضانات بباكستان
كتب محمد جمال

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لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم فى سلسلة الأمطار الحالية التى هطلت بغزارة وأدت لسيول وفيضانات فى المناطق الجنوبية من باكستان.

وأفاد مسئولون فى مجال الإغاثة، أن الأمطار الغزيرة والسيول غمرت العديد من الطرق، بما في ذلك أجزاء من طريقين سريعين رئيسين عبر إقليم بلوشستان، وفصلته عن بقية البلاد، إلى جانب إلحاق الضرر بعشرات المنازل الطينية والمحاصيل في مناطق مختلفة.

من جانبه ذكر بيان صادر عن الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث أن السيول والفيضانات جرفت جسرين على الأقل؛ مما أدى إلى تعليق حركة المرور بين عدة مناطق في إقليم بلوشستان.
 
وأضاف أن فرق الهيئة تواصل جهودها لإغاثة المنكوبين من السيول والفيضانات الحالية.

 


فيضانات

باكستان

أمطار

كوارث



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