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مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى الخليفة

الإثنين، 01 مايو 2023 10:11 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى الخليفة حادث تصادم
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق فى الخليفة وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى الخليفة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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