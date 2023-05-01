مسؤول مصنع لإنتاج المحركات للرئيس السيسي: نتبرع بـ5% من الأرباح لـ"حياة كريمة"

إبراهيم حسان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وكشف وائل فتحي أحد المهندسين بمصنع "حواء" لإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة، عن طبيعة عمل المصنع، وقال: مصنعنا الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وإجمالي تكلفة المصنع 330 مليون جنيه مصري والطاقة الإنتاجية حوالي 20 ألف محرك شهريا، وهو يغطي كل وسائل النقل الخفيفة، وسوف يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية التي تكلف الدولة المصرية 100 مليار دولار سنويا، ونحن نستهدف تصدير 30% من الإنتاج.

وأضاف أن هناك مجمعا صناعيا يجرى إنشاؤه بتكنولوجيا صينية لإنتاج المحركات الكهربائية والبطاريات، كاشفا: "المجمع الصناعي يستغرق 3 سنوات للانتهاء منه"، ليقاطعه الرئيس السيسي، قائلا: "ليه 3 سنوات؟ كتير"، ليرد المهندس قائلا: "أوامر يا فندم.. هنضغط المدة، ولكن المجمع يا فندم مساحته 2700 متر مربع، وبه 10 مصانع داخلية وكل مصنع فيهم يقوم بعمل ضخم ونحن نتحدث عن حجم استثمار في كل مصنع من 200 : 300 مليون جنيه".

وسأله الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المنتج المحلي في المصنع كام؟"، ليرد المهندس: "عاملين بداية 60% وفيه خط جاي من الصين بمجرد ركوبه هنوصل لـ85% في خلال شهرين من دلوقتي".

ووحه الرئيس السيسي، حديثه للمهندس قائلا: "لما تعمل سكوتر كهربائي مهم جدا، لأن صيانته أقل، تكلفته زيرو صيانة، وإحنا مسعدين نساعدكم، ولما نعمل المصنع ده مع الأصدقاء الصينيين فإحنا بنعمل حاجة متكاملة".

وكشف المهندس وائل فتحي، عن مساهمة المصنع بنسبة 5% من إجمالي الربح لمؤسسة حياة كريمة لمدة عام، وطلب من الرئيس السيسي بزيارة المصنع مع خروج أول محرك مصري من إنتاج المصنع.