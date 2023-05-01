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مركز معلومات المناخ: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم والذروة الخميس المقبل

الإثنين، 01 مايو 2023 11:06 ص
مركز معلومات المناخ: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم والذروة الخميس المقبل الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من اليوم ستكون هناك بداية تدريجية في ارتفاع الحرارة نهاراً ونسبياً ليلاً، حيث تصل ذروة الارتفاع يوم الخميس "ما بين 38 - 40°م"، ثم انخفاض كبير الجمعة وهو ما يعنى زيادة في حدة التذبذبات الحرارية مع توقع رياح جنوبية ساخنة يوم الخميس على مناطق الواحات وغرب المنيا.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وجنوب سيناء 29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 29 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 32 درجة مئوية.
 
وتابعت هيئة الأرصاد: "كما تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

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