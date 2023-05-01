اليوم السابع
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مرسوم أميرى بالكويت بحل مجلس الأمة

الإثنين، 01 مايو 2023 06:47 م
مرسوم أميرى بالكويت بحل مجلس الأمة مجلس الأمة الكويتى
وكالات

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صدر مرسوم أميري بالكويت بحل مجلس الأمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن في كلمة ألقاها في 17 من شهر إبريل الحالي، نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، قرار حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استنادا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

 

الكويت

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