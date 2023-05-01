مديريات التعليم تستعد لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية والإدارات انتهاء كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل و الشهادة الإعدادية ، مؤضحة أنه تم وضع وإعداد أسئلة الامتحان فى جميع المواد وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتجنب وضع أسئلة فى الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى، إضافة إلى تجهيز اللجان وإعلان أرقام جلوس الطلاب وجداول الاختبارات، مع التنبيه على المدارس بضرورة التصدى لأى محاولات غش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش على الجروبات المختلفة.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تحديد أماكن اللجان، مؤكدا أن الوزارة وضعت عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان وعدم استخدام أي وسائل مساعدة للغش، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد الوزير على تأمين لجان امتحانات الإعدادية تأمينا كاملا لمنع الغش، مع الحرص على تهيئة اللجان خاصة فى شمال سيناء، لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، موجهًا رسالة للطلاب بالاجتهاد فى المذاكرة، ومؤكدا على أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح ابنائها الطلاب.