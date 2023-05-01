محافظ كفر الشيخ: إزالة 26 حالة تعد على 33 فدانا و15 قيراطا ضمن الموجة الـ 21

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، تمكنت حملات المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والتي تستمر فعالياتها على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو القادم، فتم تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة، وعلى الأراضي الزراعية بمركز سيدي سالم، برئاسة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على مساحة 33 فدان و7 قراريط و8 أسهم،" وبالتعاون مع مديرية الأمن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سبق إزالة 12 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بنطاق مركز فوه منهم 8 حالات على مساحة 6 قراريط و8 أسهم،" 1140 مترا، و4 حالات لحماية نهر النيل على مساحة 111مترا، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.