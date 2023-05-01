محافظ جنوب سيناء يشارك فى النسخة الـ 30 من معرض سوق السفر العربى 2023 بدبى

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، في معرض سوق السفر العربي بدبي 2023، يرافقه عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ، حيث يشهد المعرض مشاركة مصرية مشرفة من غرفة الشركات السياحية والفنادق السياحية وعدد من المستثمرين المصريين.

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف دور الصناعة في العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

وشارك محافظ جنوب سيناء اليوم في الجلسة الافتتاحية لسوق السفر العربي 2023، التي تسلط الضوء على استكشاف دور القطاع في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وعرض المحافظ عددا من الرؤى والمقترحات خلال النقاش لما له من خبرات خلال انعقاد مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي.

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لمشاركته ومشاركة المستثمرين المصريين عامة ومستثمري شرم الشيخ خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022 متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

جديرا بالذكر أن المعرض يشهد هذا العام إطلاق جائزة "أفضل جناح مستدام في سوق السفر العربي 2023"، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل جناح مشارك في سوق السفر العربي 2023.