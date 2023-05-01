اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يُهنئ الأيدى العاملة بعيد العمال

الإثنين، 01 مايو 2023 12:17 م
محافظ بورسعيد يُهنئ الأيدى العاملة بعيد العمال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أسمى معاني التهنئة إلي عمال مصر بشكل عام، والأيدي العاملة من أبناء محافظة بورسعيد بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن يوم عيد العمال هو يوم احترام وتقدير لعمال مصر، لما يقدمونه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيراً إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الإقتصادية المنشودة.
 
وأضاف المحافظ، أن الأيدي العاملة من أبناء المحافظة جعلوا من بورسعيد واحدة من أهم المناطق الصناعية وكذلك واحدة من أكبر المحافظات في كافة المجالات،  مؤكدا على فخره بعمال مصر والذين ساهموا في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

عيد العمال



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يكرم نماذج مشرفة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال

الإثنين، 01 مايو 2023 11:13 ص

عيد العمال.. لماذا الأول من مايو؟.. البداية كانت من شيكاغو في أمريكا من أجل 8 ساعات عمل.. ومصر بدأت الاحتفال 1964 بقرار من جمال عبد الناصر.. وأكثر من 107 دولة في العالم تحتفل به

الإثنين، 01 مايو 2023 11:00 ص

وزير القوى العاملة باحتفالية عيد العمال: الشرقية للسكر تنتج 400 ألف طن سنويا

الإثنين، 01 مايو 2023 10:49 ص

رئيس اتحاد العمال يهدى الرئيس السيسى درعا تذكاريا خلال احتفالية عيد العمال

الإثنين، 01 مايو 2023 10:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة