محافظ بورسعيد يُهنئ الأيدى العاملة بعيد العمال

بورسعيد - محمد عزام

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أسمى معاني التهنئة إلي عمال مصر بشكل عام، والأيدي العاملة من أبناء محافظة بورسعيد بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن يوم عيد العمال هو يوم احترام وتقدير لعمال مصر، لما يقدمونه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيراً إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الإقتصادية المنشودة.

وأضاف المحافظ، أن الأيدي العاملة من أبناء المحافظة جعلوا من بورسعيد واحدة من أهم المناطق الصناعية وكذلك واحدة من أكبر المحافظات في كافة المجالات، مؤكدا على فخره بعمال مصر والذين ساهموا في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.