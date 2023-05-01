محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للوافدين من السودان بموقف كركر الدولى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، الموقف البرى الدولى بكركر، للوقوف على الخدمات المتنوعة المقدمة للأهالى والعائلات والأسر السودانية، رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، ومسئولى الجهات التنفيذية.

شملت الجولة الميدانية، تفقد الحافلات والأتوبيسات التى تقل الأسر والعائلات والمواطنين القادمين من السودان ، وأيضاً منطقة الخدمات بالموقف البرى الدولى بكركر التي تقدمها محافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمديريات الخدمية والجهات المختصة ، وخاصة فى نقاط التجمع والإجلاء للقادمين من دولة السودان الشقيق سواء كانوا من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات الأخرى.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن أن المحافظة منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة بدولة السودان الشقيقة تعاملت معها بكل جدية واهتمام تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لاحتواء تداعيات الأحداث الجارية، حيث يتم التدخل السريع لتقديم الخدمات المتعلقة بتنقلات والاحتياجات المعيشية للوافدين بداية من معبر أرقين الدولى وحتى نقاط تحركهم تجاه القاهرة والمحافظات الأخرى طبقاً لرغباتهم سواء من الموقف البرى الدولى بكركر ، أو من محطة السكك الحديدية أو من مطار أسوان الدولى أو موقف الأقاليم للسيرفيس دون أى استغلال.

وأشار عطية إلى أن ملحمة العمل لتقديم الخدمات للقادمين من السودان تضافرت فيها الجهود الحكومية مع دعم المجتمع المدنى والمديريات والجهات المعنية مما ساهم فى تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع المستجدات أولاً بأول حيث تم توفير أطقم من الأطباء والتمريض مدعمين بعدد من العيادات المتنقلة والثابتة لتقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسى للوافدين ، وكذا فرق الإسعاف والهلال الأحمر المصرى وشباب المتطوعين.

وتابع، أنه تم دعم الموقف البرى بكركر بغرفة عمليات للتدخل السريع مع المواقف الطارئة ، بجانب الإنتظام فى أعمال التطهير والتعقيم ، وأيضاً مطبخ للوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية ، وكذا السلع الغذائية ، بالإضافة إلى السيطرة من إدارات المرور والمواقف على حركة دخول وخروج سيارات السيرفيس والأتوبيسات ، وهو الذى توازى بالتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة .