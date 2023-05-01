محافظة القاهرة تبدأ استقبال التقديم إلكترونيا على 131 وظيفة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أتاحت محافظة القاهرة التقديم للحصول على 131 وظيفة عبر موقعها الإليكتروني http://www.cairo.gov.eg، ويستمر التقديم عليها لمدة 7 أيام، وأكدت محافظة القاهرة أن الوظائف بنظام التعاقد وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2023.

وأعلنت المحافظة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد ( عقد استعانة للوظائق التالية:

عدد 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق )

10 وظائف باحث شئون مالية من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة محاسبة )

15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس اداب )

46 وظيفة أخصائي حاسب الى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات

50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والاحياء التابعة بنظام الاستعانة)

وفقا للشروط الاتية :-

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.

- ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الاعفاء منها .

المستندات المطلوبة

1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه

2- صورة من شهادة الميلاد

3- صورة من بطاقة الرقم القومي ساريه

4- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين

5 - صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور

6 - رخصة القيادة ) اولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )

على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية

(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر

يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات) .