اليوم السابع
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محافظة القاهرة تبدأ استقبال التقديم إلكترونيا على 131 وظيفة.. تفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 03:45 م
محافظة القاهرة تبدأ استقبال التقديم إلكترونيا على 131 وظيفة.. تفاصيل محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أتاحت محافظة القاهرة التقديم للحصول على 131 وظيفة عبر موقعها الإليكتروني http://www.cairo.gov.eg، ويستمر التقديم عليها لمدة 7 أيام، وأكدت محافظة القاهرة أن الوظائف بنظام التعاقد وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الإعلان رقم ( 1 ) لسنة 2023. 
 
وأعلنت المحافظة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعاقد ( عقد استعانة للوظائق التالية:
عدد 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق ) 
 
10 وظائف باحث شئون مالية من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة محاسبة ) 
 
15 وظيفة باحث شلون عاملين من الحاصلين على ( بكالوريوس تجارة ، ليسانس اداب )
 
46 وظيفة أخصائي حاسب الى من الحاصلين على ( بكالوريوس حاسب نظم ومعلومات 
 
50 وظيفة سائق للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والاحياء التابعة بنظام الاستعانة)
 
وفقا للشروط الاتية :-
 
أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة.
 
- ألا يزيد السن عن ( 35 ) سنة - ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو شهادة الاعفاء منها .
 
المستندات المطلوبة 
 
1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه 
 
2- صورة من شهادة الميلاد
 
3- صورة من بطاقة الرقم القومي ساريه 
 
4- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين
 
5 - صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور 
 
6 - رخصة القيادة ) اولى / ثانية / ثالثة ( سارية بالنسبة للسائقين )
 
على أن تقدم الطلبات باسم السيدة وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية
 
(قسم التعيينات) خلال ( 7 ) أيام من تاريخ نشر الاعلان . علما بان التقديم يبدأ من اليوم التالى لتاريخ النشر
 
يتم تقديم الطلبات من خلال الادارة المركزية للموارد البشرية (قسم التعيينات) .
 
 

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