اليوم السابع
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مجلس جامعة القاهرة يوافق على إصدار مجلة علمية في مجال دراسات المرأة والإعلام

الإثنين، 01 مايو 2023 10:24 ص
مجلس جامعة القاهرة يوافق على إصدار مجلة علمية في مجال دراسات المرأة والإعلام جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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وافق مجلس جامعة القاهرة على إصدار مجلة علمية لمركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام وعنوانها "مجلة بحوث ودراسات المرأة والإعلام"، وتكون مجلة ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية كل ثلاثة أشهر، المجلة تحت إشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، وإدارة الدكتورة ثريا البدوي مديرة المركز، وذلك في إطار تطوير البحث العلمي في مجال الدراسات الإعلامية.
 
وشدد الدكتور الخشت رئيس الجامعة على ضرورة التركيز على البحوث ذات المردود على الواقع وخدمة قضايا وإشكاليات المجتمع سواء على المستوى القومي أو العالمي. كما وجه بضرورة خضوع المجلة الجديدة في مجال بحوث ودراسات المرأة والإعلام لهذه المعايير الصارمة منذ اللحظة الأولى لإنشائها حتى تمثل إضافة حقيقية وجادة.
 
وكان عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.
 
واستعرض المجلس تقدم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر وإدراج جامعة القاهرة في المربع الذهبى ضمن أفضل 25% عالميا في تصنيف سيماجو  Scimago  الدولي، وتصدرها المؤسسات المصرية وانفرادها من بينها في الفئة الأولى الأعلى  Q1 Best quartile، فيما جاءت 9 جامعات مصرية أخرى ضمن الفئة الثانية لأفضل 50% بالتصنيف Q2، وجاءت أقرب جامعة مصرية بعد جامعة القاهرة بفارق 1381 مركزًا لصالح جامعة القاهرة في المؤشر العام مما يعكس التفوق الكبير لجامعة القاهرة طبقا للمعايير الدولية.
 
وصرح الدكتور الخشت، أنه في إطار التطوير المستمر للعملية التعليمية تم استحداث برنامج "علوم تكنولوجيا النانو" لمرحلة البكالوريوس المشترك بين كلية العلوم وكلية النانو تكنولوجي، كأول برنامج بكالوريوس في هذا المجال وكخطوة جديدة بعد إنشاء وافتتاح كلية النانو تكنولوجي ككلية للدراسات العليا، ووافق المجلس على إضافة مرحلة البكالوريوس بها بعد نجاحها الكبير في مجال الدراسات العليا، كما أضاف رئيس جامعة القاهرة أنه تم إنشاء برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإيطالية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

جامعة القاهرة

إعلام القاهرة

المجلات العلمية

مجلس جامعة القاهرة



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