لطلاب الثانوية العامة..كل ما تريد معرفته عن أسئلة الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023، قبل انطلاق الاختبارات 12 يونيو المقبل، نستعرض فى التقرير التالى تفاصيل وشكل الأسئلة.
-
- توضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة من خلال خبراء ولجان فنية ووفق مواصفات فنية محددة.
- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية
- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من اجابة في أسئلة الاختيار من متعدد
- مراعاة عدد الخطوات فى الحل وبدائل الإجابة قصيرة
- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة
- وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب
- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة
- لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان
- الالتزام بضوابط إعداد مواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد عن أي توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية.
- الأسئلة تكون مقسمة بواقع 30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع.
- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.
- ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.
- الالتزام بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن 15٪ من إجمالي عدد الأسئلة.
- يجب مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين .
- سيكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.
- مراجعة نموذج الإجابة ستتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة.
- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.
- تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.
- الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن عدد الأسئلة فى كل مادة بعد قرار تقليل عدد الأسئلة الاختيار من متعدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة