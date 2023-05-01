لص الشقق السكنية بالقاهرة يعترف: "أسرقها بأسلوب التسلق"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اعترف لص بسرقة الشقق السكنية في القاهرة بأسلوب "التسلق" وذلك بعد رصدها والتأكد من عدم وجود أحد بها، وسرقة المجوهرات والأموال، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها سرقة مبلغ مالى عملة " أجنبية" من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص"له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (مبلغ مالى - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٥ هواتف محمولة - مشغولات ذهبية - دراجة نارية بدون لوحات "ملكه") وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "التسلق" وقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأقر بقيامه باستبدال "العملة الأجنبية" المستولى عليها إلى العملة المحلية وشرائه عدد (2 هاتف محمول ، والمشغولات الذهبية ، الدراجة النارية) المضبوطين بحوزته، وأضاف بأن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.