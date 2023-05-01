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لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: عملنا غير منحاز للمرأة ونهتم بالمشاكل المستحدثة

الإثنين، 01 مايو 2023 08:44 م
لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: عملنا غير منحاز للمرأة ونهتم بالمشاكل المستحدثة ريهام الشبراوي
كتب محمد شعلان

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أكدت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن لجنتهم تعتبر نبض الشارع المصري، وتناقش كل ما يخص مشاكل الأسرة من الرجل والمرأة والأبناء، موضحة أن لجنة الأسرة غير منحازة للمرأة وتعطي فرصة كاملة للأسرة.
 
وأضافت ريهام الشبراوي، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن اللجنة مختصة بحقوق الأسرة كاملة، مشيرة إلى أن هناك مشاكل قديمة وأخرى مستحدثة، لم يصل لها قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هذا القانون موجود منذ 100 عام وحدث عليه 6 تعديلات ورغم ذلك هناك مشاكل لم يصل لها.
 
واستكملت: "من أهم الأمور التي ستشهدها جلسات اللجنة في الحوار الوطني، تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وبناء على طلب الرئيس السيسي يتم إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية"، مشيرة إلى أن الجلسات ستشهد مشاركة أعضاء أساسيين للجلسات والتحاور وسيكون هناك ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني واللجان المختصة في مجلس النواب والشيوخ وسيكون هناك طرف تشريعي وتنفيذي.
 

لجنة الاسرة

الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني

قانون الاحوال الشخصية

ريهام الشبراوي

اليوم السابع بلس



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