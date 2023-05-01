ويتناول المؤتمر جلسة بعنوان "التحولات الثقافية في المجتمع العربي" ويشارك فيها حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق والدكتور عبد الناصر صلح أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة القديس يوسف بلبنان.


وتتضمن الجلسات نقاشات بعنوان "قضايا الشباب والحوار بين الأجيال" و"التداعيات الاقتصادية وتأثيرها على وحدة المجتمع" و"المخاطر التي تواجه المجتمع العربي".