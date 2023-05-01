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تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت اليوم ولمدة ثلاثة أيام مؤتمرا بعنوان "مجتمع المخاطر والتضامن الإنسانى العربى" بحضور مفكرين وخبراء من مختلف الدول العربية من بينهم القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب والنائب محمود القط عضوي مجلس الشيوخ.