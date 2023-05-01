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كيف تلتحق بوظيفة معاون نيابة إدارية؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 09:20 ص
كيف تلتحق بوظيفة معاون نيابة إدارية؟.. اعرف التفاصيل النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية في مصر التي تعلن بشكل دورى كل عام عن احتياجها شغل وظيفة معاون نيابة إدارية، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية. 
 
-ويُشترط في المتقدم أن  أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد 
 
-وأن يجتاز المقابلة الرسمية
 
-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي 
 
-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية 
 
-عقب إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
 
 

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