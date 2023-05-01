كبير ملاك الهجن: مهرجان سباق العريش أثبت أمن سيناء وجذب المشاركين من كل المحافظات

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعرب أحد كبار ملاك الهجن القوية المشاركة فى السباق "خليل أبو على أبو عكفة، من قبيلة الأحيوات بسيناء"، عن سعادته بعودة السباقات لميدان العريش بدعم وتشجيع لهم من الدولة، وأثبتت الفعاليات أن شمال سيناء آمنة، بعد ان جذب المهرجان مشاركين من كل محافظات مصر للتنافس والمشاهدة.

وكان مهرجان سباق الهجن الدولى، نظم بميدان السباقات بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، ضمن فعاليات إحتفال محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 للتحرير والعيد القومى للمحافظة.

قال " خليل ابوعكفه" لـ"اليوم السابع"، انه نقل جماله المشاركة فى السباق من ميادين كانت تتسابق عليها بمطروح وجنوب سيناء، لتخوض غمار التنافس إلى جانب هجن احضرها ملاكها من كل محافظات مصر، والجميع عاش بهجة الأمن والأمان والتنافس وحصد الجوئز وتحقيق مكاسب الفوز.

واشار انه استطاع الحصول على 3 مراكز أولى فى السباق من بين 30 شوطا بأنواع إبل مختلفة، اطلقها للتنافس فى ظل أجواء مهرجانية ممتعة، لافتا انهم يعودون للتسابق والتنافس بالمهرجان بعد غياب 12 عاما، بعد الجهد الذى بذل فى سبيل ان يعيش كل أهل سيناء فى هذه الأجواء الأمنة، وقيام الدولة بتطوير الميدان ليكون جاهزا لإستقبال الهجانة.

وتابع ان ميدان العريش له عند أهل الهجن تاريخ، فهو أول ميدان هجن فى مصر، ومريح للهجن من حيث ارضية السباق والأجواء، وتابع ان رياضة الهجن تحقق الخير للهجانة وملاك الإبل وتفتح فرص عمل أخرى للمدربين والعماله القائمة على توفير احتياجات الجمال المخصصة للسباقات، فضلا عن توفير فرص تحسين دخل للكثيرين خلال فعاليات المهرجان من أصحاب سيارات النقل والتجار، كما يعد السباق واجهة تعريف بشكل مختلف ومعبر عن التراث فى سيناء وتجذب متابعين لمشاهدتها من كل المحافظات.

وقال انه بعد هذا النجاح للمهرجان، وعودة السباقات مجددا بشمال سيناء، يوجه بأسم كل ملاك الهجن الشكر لقيادات الدولة على وقفتها معهم وتشجيعها لهم للاستمرار والتشجيع على المشاركة وتذليل العقبات أمامهم وتحقيق النجاح.