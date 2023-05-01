اليوم السابع
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قطع المياه بمنية النصر في الدقهلية لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة

الإثنين، 01 مايو 2023 12:00 ص
قطع المياه بمنية النصر في الدقهلية لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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يشهد مركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية اليوم انقطاع المياه، بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب بمنية النصر اليوم الإثنين لمدة 8 ساعات؛ بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءًا.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة مرشحات بمرفق مياه منية النصر، وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع
يذكر بأن شهدت قرية نشا التابعة لمركز نبروه انقطاع مياه الشرب امس لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساء
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى القيام بأعمال صيانة بخط طرد محطة صرف نشا.
 
وايضا أمس لمدة 9 ساعات من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءًا، وذلك بكلًا من قرى: دموه، ونجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إصلاح خط قطر 400 مم (بولي إيثيلين) بطريق العزازنة.
 
 
 

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