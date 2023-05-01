فلسطين: نشكر مصر والسعودية على إجلاء رعايانا من السودان

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، الانتهاء من إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان بسبب اندلاع الأزمة فيها .

وأعرب المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، باسم دولة فلسطين رئيساً وحكومةً وشعباً، عن شكره للأشقاء في جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية ملوكاً ورؤساء وحكومات وشعوبا على جميع ما قدموه من دعم وإسناد ومواقف أخوية صادقة، مكنت دولة فلسطين من إجلاء رعاياها .

وأكد السفير الديك أن دولة فلسطين استطاعت أن تنجز هذا الواجب تجاه مواطنيها بكفاءة واقتدار، وأن تحافظ على سلامة مواطنيها وطلبتها بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.