عضو مبادرة "ابدأ": نستهدف كافة القطاعات الصناعية لتقليل الفجوة الاستيرادية

كتب أحمد عرفة

أكدت مريم محمود، عضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة "ابدأ"، أن من أهداف المبادرة مساعدة المصانع القائمة أو الجديدة، وتضم محورا كاملا للتدريب لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص عمل.

وأضافت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن العمل بالمبادرة يتم من خلال 3 محاور تتمثل في محور المشروعات الكبرى بالشراكة مع المستوردين والمصنعين بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات التي تصنع محليًا، ومحور دعم الصناعة الذي يهدف لمساعدة المصانع والقائمة والجديدة على العمل وتوفير كافة الأعباء البيروقراطية والروتين والتعامل مع الجهات وتقديم الدعم الفني والمساعدات التمويلية لهم.

وتابع عضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة "ابدأ"، أن المبادرة استقبلت 1692 طلبا من المصانع في إطار محور دعم الصناعة، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أي مصنع قائم أو مصنع يخطط للإنشاء وهو مجرد دراسات وفكرة للمشروع، ويريد زيادة المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات، مؤكدة أن المبادرة تستهدف كافة القطاعات الصناعية التي تحقق هدف تقليل الفجوة الاستيرادية سواء بتقليل الواردات أو زيادة الصادرات أو توطين صناعة حديثة.