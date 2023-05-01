عضو بلجنة انتخابات أوزبكستان لـ"اليوم السابع": الدستور الجديد أساس مستقبلنا

رسالة طشقند – رباب فتحى

قال شيرزاد تاج الدين خوجا، عضو بلجنة الانتخابات المركزية فى أوزبكستان تعليقا على إقرار الدستور الجديد بعد موافقة الناخبين بنسبة 90%، إن الدستور الجديد يضمن تعزيز رفاهية المواطنين، فعلى مدار 30 عاما، لم يكن هناك نهج منظم لحل القضايا الاجتماعية فى أوزبكستان والتى استمرت منذ الحقبة السوفيتية القديمة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أوزبكستان دولة يزيد فيها عدد الشباب عن 60% ويولد أكثر من مليون شخص سنويا، لهذا يجب أن يحصلوا على تعليم جيد وتوفير فرص لدخولهم سوق العمل، وهذا ما يضمنه الدستور الجديد.

وأضاف أن أوزبكستان دولة شباب، ولا ينبغى أن تخسرهم الدولة بالسفر للعمل فى الخارج مثلما كان الوضع دائما، معتبرا أن الدستور الجديد يضمن لهم فرص التعليم والصحة والعمل.



شيرزاد تاج الدين خوجا مع اليوم السابع

ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة فى حياة الأوزبك، حيث تحسنت الطرق وبدأت أجور الناس فى الزيادة، وبدأ العمل القسري فى الاختفاء (خاصة فى قطاع إنتاج القطن) وأصبح الناس مالكين أحرارًا لأراضيهم.

وأشار إلى أن دستور أوزبكستان القديم اعتمد في عام 1992، وفى ذلك الوقت تحررت البلاد من النظام الاستبدادي الشمولي السابق.

وأوضح أن الغرض من الدستور هو القيمة الإنسانية، وأنه سيعود بالنفع على أوزبكستان، مؤكدا "هذا هو مستقبلنا الجديد ومنظورنا الجديد. وسوف يخدم بلادنا بشكل جيد للغاية ، وسيكون بمثابة أساس لبناء أوزبكستان الجديدة."

وأكد أن بلاده موطن للمواهب، فهى بلاد ابن سيناء والخوارزمي، الذى كان أول من طور فكرة "الخوارزميات" المعروفة حاليا بسبب الانترنت، مشيرا كذلك إلى أن بلاده موطن عالم الفلك الشهير أولوك بيك، الذى تمكن من رصد النجوم والكواكب في وقت لم يكن فيه رواد للفضاء.