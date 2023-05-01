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ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة خلال شهر.. صور

الإثنين، 01 مايو 2023 10:22 ص
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة خلال شهر.. صور ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 24 طن لحوم ومصنعاتها وأسماك مملحة وأسماك مدخنة فاسدة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي"، مع تحرير 78 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم والمحال العامة.

ووجه اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الجدير بالذكر أن الأجهزة التموينية بالجيزة خلال إجازة عيد الفطلار من تحرير 390 محضرا تموينيا لمخابز لضبط مخالفات بها وضبط حوالي 3 طن دقيق بلدي مدعم بمنشآت مخالفة.

ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة (1)
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة
 
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة (2)
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة
 
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة (3)
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة
 
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة (4)
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة
 
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة (5)
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة
 
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة (6)
ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة فى الجيزة

مخالفات

الطب البيطري

الطب البيطري بالجيزة

لحوم فاسدة

اسماك فاسدة

محافظ الجيزة

الجيزة



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