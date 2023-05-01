ضبط مصنع يخلط القمح المصرى بالمستورد في البحيرة.. اعرف التفاصيل

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية على المطاحن بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح، وأسفرت الحملة عن ضبط 435 طن قمح داخل مطحن خاص بمنطقة النوبارية لقيامة بخلط القمح المصرى بالقمح المستورد بالمخالفة للقرارات الوزارية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبلغ إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام بالبحيرة هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و6 صوامع مطورة.

وقال بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة انه تم تقديم كافة التيسرات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم مع ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مضيفا أن اللجان المشكلة لاستلام الأقمار الموردة تضم مسئولين من مديرات التموين والزراعة والبنك الزراعى المصرى وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين وفقا للمواصفات المحددة فى هذا الشأن.