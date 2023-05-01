ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب نصف كيلو مشغولات ذهبية

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من المشغولات الذهبية.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من تركيا استوقف مينا رمزي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها عثر على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود رمضان سعد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام محمود سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف سلامة عبد الخالق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية.

قام محمد حميدة مأمور الجمرك بتكليف لجنة مكونة من سلامة عبد الخالق وشيماء عبد العزيز ومحمد عدلي مآمير الجمرك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ ٤٨٥ جراما تقريبا من المشغولات الذهبية.

امر محمد أحمد حميدة مدير الادارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 1 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.