اليوم السابع
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شهر مكافأة للعاملين.. وزير الصحة يشيد بالخدمات المقدمة فى مستشفى الصالحية المركزى

الإثنين، 01 مايو 2023 05:05 م
شهر مكافأة للعاملين.. وزير الصحة يشيد بالخدمات المقدمة فى مستشفى الصالحية المركزى جولة وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى الصالحية المركزي، بالتزامن مع زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدينة الصالحية الجديدة، لافتتاح عدد من المصانع، بمناسبة عيد العمال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، للتأكد من تعزيز القوى البشرية في التخصصات الطبية المختلفة، وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، ببنك الدم التخزيني بالمستشفى.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، وكلف الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، بسرعة رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة القسم الداخلي، كما تفقد قسم العناية المركزة، والحضانات، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما اطمأن على كفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم الأشعة، والتي تشمل (أشعة مقطعية، وعدد 2 جهاز أشعة عادية، وأشعة سونار، وجهاز إيكو للقلب).

وأشار عبدالغفار إلى أن وزير الصحة وجه الشكر للفرق الطبية بالمستشفى، لما لمسه من جودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بصرف أجر شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى والطواقم الطبية المشاركة في التأمين الطبي بالمستشفى.

يذكر أن مستشفى الصالحية يخدم نحو 212 ألف نسمة من سكان المنطقة، من خلال 110 أسرة، بينهم 13 سرير في قسم الاستقبال، و7 أسرة رعاية، و10 حضانات للأطفال المبتسرين، إلى جانب 22 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات.

جانب من جولة الوزير
جانب من جولة الوزير

 

جولة الوزير
جولة الوزير

 

وزير الصحة فى مستشفى الصالحية
وزير الصحة فى مستشفى الصالحية

 


الصحة

مستشفي الصالحية

الفرق الطبية

خالد عبد الغفار



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