شاهد كبارى الخط الأول للقطار السريع من البدرشين حتى طريق وادى النطرون.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل عددا من الأعمال الصناعية بمسار الخط الأول لل قطار الكهربائى السريع «العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح»، وذلك من خلال الشركات المصرية، تحت إشراف هيئة الطرق والكبارى، والهيئة القومية للأنفاق.

ويعرض اليوم السابع صورا لعدد من الكبارى الجارى تنفيذها بمسار الخط الأول للقطار السريع، في المسافة من منطقة البدرشين غرب النيل وحتى تقاطع مسار القطار مع طريق وادي النطرون/ العلمين.

ويتم تنفيذ عدة كبارى ومنها:

كوبري الأوسطي "كوبري سيارات"، والذي يدخل ضمن تحويلة دائمة يتم تنفيذها بطول 2.5 كم.

كوبري خطوط المياه "كوبري مسار" والذي يتم تنفيذه لتفادى خطوط المياه الرئيسية .

كوبرى الفيوم في مدخل حدائق أكتوبر "كوبري سيارات" والمكون من 4 كباري "2 خدمة و2 رئيسي" والذي يساهم في نقل الحركة شرق وغرب مسار القطار السريع في مدخل مدينة أكتوبر وتسهيل الحركة إلى طريق الفيوم /القاهرة.

كوبري أكتوبر"كوبري مسار بطول 16كم " والذي يمر بمحور أحمد زويل حتى المحور المركزي بعد محور 26 يوليو والذي يساهم في تسهيل حركة المرور في أكتوبر .

كباري البوليفارد "كوبري سيارات "

- طريق الضبعة "كوبري سيارات"

- سفنكس "كوبري سيارات"

-كوبري الريجوا "كوبري مسار "

-الدائري الإقليمي "كوبري سيارات"

- طنبول "كوبري سيارات"

- بني سلامة "كوبري سيارات"

-وادي النطرون العلمين "كوبري مسار " .