اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 08:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

زوجة: "زوجى ألقى علىّ يمين الطلاق للمرة الثالثة وهجرنى وتركنى معلقة"

الإثنين، 01 مايو 2023 07:00 ص
زوجة: "زوجى ألقى علىّ يمين الطلاق للمرة الثالثة وهجرنى وتركنى معلقة" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تركني زي البيت الوقف"..بتلك الكلمات بدأت أحدي الزوجات شكواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تشكو هجر زوجها لها ورفضه إثبات تطليقها، وذلك بعد أن ألقي عليها اليمين للمرة الثالثة، ورفض توثيقه طوال عا ونصف وتركها معلقة لحرمانها من حقوقها الشرعية، وداوم على سبها وقذفها-وفقا للمستندات التي تقدمت بها.

وأشارت الزوجة والأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب عنف زوجي وإصراره على إلقاء يمين الطلاق بدون حساب، ورفضه رد حقوقي الشرعية، والتشهير بي وطردي من منزل الزوجية بعد تعديه علي بالضرب المبرح بسبب - شكه الجنوني- ليسبق له تطليقي مرتين على يد مأذون بعد أن دمرني بعد أن كد أفقد حياتي علي يديه".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"رفض سداد النفقات لأطفالى بفضل تعنته، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين، وعندما لاحقته بالبلاغات وطالبته بإثبات تطليقه لى رفض وشهر بسمعتي، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالتهديدات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

 


محكمة الأسرة

دعوي نفقة

السرقة

خلافات أسرية

قانون الأحوال الشخصية

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

مطلق:"خلعتنى بعد 10 شهور زواجا وخدت أملاكى ولاحقتنى بدعويى حبس"

الأحد، 30 أبريل 2023 03:00 ص

نفقات الترفيه بين تقدير الزوجات واستغاثة الأزواج.. صرخات الرجال من طلبات السيدات.. زوجة تطالب مطلقها بنفقة ألعاب وترفيه 5 آلاف جنيه.. ومطلق يستغيث: "طليقتي حصلت على مليون و100 ألف جنيه منذ طلاقنا"

السبت، 29 أبريل 2023 10:00 م

زوج يلاحق زوجته بدعاوى تعويض بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة، 28 أبريل 2023 08:00 ص

شقة الزوجية تعصف بالحياة الأسرية.. 4 قضايا تكشف "الطمع" فى المسكن.. زوج: بعت ممتلكاتي لأسدد نفقات زوجتي وبعد 19 عام زواج طردتني من المنزل.. ومسنة: زوجي سرق شقي عمري وألقاني بالشارع

الخميس، 27 أبريل 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة