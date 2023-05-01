رفع 240 طن قمامة خلال حملات النظافة بمركز المحلة فى الغربية

الغربية - عادل ضرة

أكد رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، علي استمرار حملات النظافة بالوحدات المحلية القروية لمركز المحلة لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة بشوارع قرى المركز استعداداً لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثانى.

أسفرت الحملات عن رفع 240 طن قمامة بواسطة متعهدى رفع القمامة بالقرى وحملات النظافة بالوحدات المحلية والتى شملت مدخل قرية العامرية والطريق السريع والابشيط وحول المدارس بالهياتم وطريق المحلة / كفر الشيخ الدولى نطاق وحدات سامول ونمرة البصل والمعتمدية ومجمع المدارس وطريق المسقة وكوبرى العمدة بصفط تراب والطريق الدائري والمجمع الحكومي وأرض رضوان ومدخل بطينة بشبيش و مدخل بطينة محلة زياد بمحلة أبو على و قرية كفر الجنينه وعزبة توما والطريق العام "المحلة الكبرى / دمرو"، وأمام قرية ديرب هاشم والمصالح الحكومية بميت الليت وقرى دمرو وكفر دمرو وشبرانبات وأمام المصالح الحكومية والمدارس نطاق دمرو، ومدخل عطاف بمحلة حسن ونفق المغازى بالجابرية وكورنيش كفر حجازى بشبرا بابل.

كما تم تحرير 4 محاضر نظافة واشغالات بجانب أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الجمالى العام لقرى مركز المحلة.