رخصة قيادة باسم بوريس جونسون صلاحيتها لعام 3000 تثير الجدل بهولندا

أثناء البحث في السيارة، وجدوا رخصة قيادة مزورة، اتضح أنها رخصة أوكرانية صادرة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، واحتوت الوثيقة على صورة للسياسي، وكذلك مكانه الحقيقي وتاريخ ميلاده، وتنتهي صلاحية الوثيقة في عام 3000.