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رخصة قيادة باسم بوريس جونسون صلاحيتها لعام 3000 تثير الجدل بهولندا

الإثنين، 01 مايو 2023 03:15 م
رخصة قيادة باسم بوريس جونسون صلاحيتها لعام 3000 تثير الجدل بهولندا الشرطة الهولندية
وكالات

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ألقت السلطات الهولندية القبض على سائق مخمور، يحمل رخصة قيادة مزورة باسم رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن ضباط الشرطة أوقفوا السائق خلال تفتيش الطريق الروتيني، وسرعان ما أدرك أن الرجل كان مخمورا.

أثناء البحث في السيارة، وجدوا رخصة قيادة مزورة، اتضح أنها رخصة أوكرانية صادرة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، واحتوت الوثيقة على صورة للسياسي، وكذلك مكانه الحقيقي وتاريخ ميلاده، وتنتهي صلاحية الوثيقة في عام 3000.
 
تم تغريم السائق وصادرت الشرطة الرخصة المزورة.

 


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