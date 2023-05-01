رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية تعزيز مسارات التعاون مع الولايات المتحدة

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية تعزيز مسارات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنميتها ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، مع مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط باربارا ليف والوفد المرافق لها، حيث تم بحث العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك".



وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء بحث أولويات عمل الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط، التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، لاسيما في مجال الطاقة.



ومن جهتها، أشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى التطور الذي تشهده العلاقة بين البلدين، مؤكدة أن بلادها تنظر بعين الاهتمام للعلاقة مع العراق لأهميته ومكانته في المنطقة.