رئيس مدينة الحوامدية يكرم عمال النظافة ويهديهم ورودا تقديرا لجهودهم.. صور

كتبت - مرام محمد

فى لفتة إنسانية، كرم هانى السيسى رئيس مركز ومدينة الحوامدية بالجيزة صباح اليوم، وبالتزامن مع احتفالات عيد العمال، عددا من عمال النظافة العاملين بنطاق المدينة، تقديرًا وعرفانا بدورهم وتميزهم في عملهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال جولة ميدانية بشوارع وطرق المركز، أهدى رئيس مركز ومدينة الحوامدية الورود للعمال القائمين بأعمالهم نطاق المركز، موجهاً لهم التحية والتقدير لحرصهم الدائم على الارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي للمركز، والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم لرفع كفاءة منظومة النظافة، قائلا: "نفتخر بهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون بكل تفانٍ وإخلاص ليل نهار لخدمة وطنهم".

وأكد هاني السيسي، إجراء متابعات ميدانية يومية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المدينة للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



تكريم رئيس المدينة



جانب من التكريم



جانب من تكريم رئيس المدينة



رئيس المدينة يستضيف العمال فى مكتبه