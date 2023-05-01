رئيس "مارسيليا": شعلة أولمبياد باريس تصل إلى المدينة فى 8 مايو 2024

وأضاف بايان- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الاثنين، "موعدنا في 8 مايو 2024 لنشهد وصول الشعلة الأولمبية إلى مارسيليا"، مضيفا أنه بهذه المناسبة "سيتم تنظيم مهرجان شعبي كبير في الميناء القديم بالمدينة؛ للاحتفال بأكبر حدث رياضي في العالم والتاريخ الألفي لتأسيس مدينتنا".



وكما أعلن خلال مؤتمر صحفي في 3 فبراير، ستصل الشعلة في ربيع عام 2024 إلى مارسيليا على سفينة (بيليم)، وهي واحدة من أقدم ثلاث سفن شراعية في أوروبا لا تزال تبحر، بعد عبور اليونان في مدة عشرة أيام، حيث على غرار كل نسخة من الألعاب، ستضاء خلال احتفال في أولمبيا.



من جانبه.. قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس توني إستانجيه إن الرحلة الكاملة للشعلة إلى باريس، بعد وصولها إلى مارسيليا، سيتم الإعلان عنها في نهاية مايو، قبل أكثر من عام بقليل على استضافة الألعاب.