اليوم السابع
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رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس السيسى اليوم ورقة عمل لنا وتمس العامل البسيط

الإثنين، 01 مايو 2023 07:55 م
رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس السيسى اليوم ورقة عمل لنا وتمس العامل البسيط محمد جبران
كتب محمد شعلان

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أكد محمد جبران، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاحباط يدمر كل قدرة على العمل ويجب توافر العزيمة والإصرار لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشددا على أهمية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة والعامل في احتفالية عيد العمال.
 
وأضاف محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن قرارات الرئيس السيسي مهمة جدا وخطابه لم يخرج عن ورقة عمل لنا خلال الفترة القادمة، ومنها المساواة بين المرأة والرجل في العمل ودعم المعاقين وصندوق إعانة الطوارئ والعمالة غير المنتظمة.
 
وتابع: "صندوق إعانة الطوارئ والعمالة غير المنتظمة ووثيقة أمان يمسوا العامل البسيط، ونحن نستهدف العامل البسيط لأنه الحلقة الأضعف خلال الازمات الماضية"، مؤكدا أن رفع الإعانة من 500 إلى ألف جنيه خطوة مميزة لدعم العمال.
 
واستكمل: "التعليم الفني الجيد هو طوق النجاة لشعوب العالم وليس المصري فقط، ويجب يكون في دراسة جيدة وصادقة للربط بين الدراسة الحقيقية ومتطلبات السوق والتعيين، والرئيس يضع يده على نقاط لابد من إعادة الدراسة عليها"، موضحا أن كل شيء يحتاج دراسة جيدة دون طريقة عشوائية.
 

اتحاد العمال

رئيس اتحاد العمال

محمد جبران

خطاب الرئيس السيسي

عيد العمال

خطاب عيد العمال



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