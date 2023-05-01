اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مايو 2023 10:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء: التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بضعف السعر "آثمون"

الإثنين، 01 مايو 2023 10:01 ص
دار الإفتاء: التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بضعف السعر "آثمون" دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعادت دار الإفتاء نشر سؤال نصه: في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي تَمُرُّ به بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟.
 
التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.

أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.

الاحتكار

دار الافتاء

احتكار السلع

غلاء الاسعار



الموضوعات المتعلقة

احذر.. احتكار وبيع السلع بأعلى من سعرها يقودك للسجن

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 09:00 ص

منافذ البيع الحكومية فى الوادى الجديد تقضى على احتكار السلع.. 40 منفذا لطرح اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بتخفيضات تصل 30%.. وشوادر مجانية للتجار مقابل خفض السعر.. وكوبونات لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 05:00 ص

ضبط 11 طن سكر.. الحبس والغرامة عقوبة احتكار السلع وبيعها بالسوق السوداء

الأحد، 09 أبريل 2023 05:00 ص

تعرف على تفاصيل الزراعة التعاقدية.. أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتأمين عائد مجزٍ للمزارع.. التعاقد مع المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ فى زراعته.. وتسجيل العقود بين المزارعين والتجار

السبت، 08 أبريل 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة